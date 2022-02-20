Уязвимости в библиотеке Expat, приводящие к выполнению кода при обработке XML-данных

В библиотеке Expat 2.4.5, используемой для разбора формата XML во многих проектах, включая Apache httpd, OpenOffice, LibreOffice, Firefox, Chromium, Python и Wayland, устранено пять опасных уязвимостей, четыре из которых потенциально позволяют организовать выполнение своего кода при обработке специально оформленных XML-данных в приложениях, использующих libexpat. Для двух уязвимостей сообщается о наличии рабочих эксплоитов. Проследить за публикаций обновления пакетов в дистрибутивах можно на данных страницах Debian, SUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, Gentoo, Arch Linux.

Выявленные уязвимости: