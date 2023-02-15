Уязвимости в Git, приводящая к утечке и перезаписи данных

Первая недоработка, позволяет при работе со специально оформленным репозиторием добиться применения локальных оптимизаций клонирования даже при использовании транспорта, взаимодействующего со внешними системами.

Вторая недоработка, допускает размещение символической ссылки вместо каталога $GIT_DIR/objects по аналогии с уязвимостью CVE-2022-39253, в исправлении которой блокировалось размещение символических ссылок в каталоге $GIT_DIR/objects, но не проверялся факт того, что сам каталог $GIT_DIR/objects может быть символической ссылкой.

В режиме локального клонирования git переносит $GIT_DIR/objects в целевой каталог, выполняя разыменование символических ссылок, что приводит к тому, что в целевой каталог копируются непосредственно файлы, на которые указывают ссылки. Переключение на применение локальных оптимизаций клонирования для нелокального транспорта позволяет эксплуатировать уязвимость при работе с внешними репозиториями (например, рекурсивное включение субмодулей командой «git clone —recurse-submodules» может привести к клонированию вредоносного репозитория, упакованного в форме субмодуля в другом репозитории).