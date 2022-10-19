Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell

Уязвимость вызвана тем, что в режиме клонирования «—local», git переносит содержимое $GIT_DIR/objects в целевой каталог (создаёт жёсткие ссылки или копии файлов), выполняя разыменование символических ссылок (т.е. в итоге в целевой каталог копируются не символические ссылки, а непосредственно файлы, на которые указывают ссылки). Для блокирования проявления уязвимости в новых выпусках git запрещено клонирование репозиториев в режиме «—local», содержащих символические ссылки в каталоге $GIT_DIR/objects. Кроме того, значение по умолчанию параметра protocol.file.allow изменено на «user», что относит операции клонирования с использованием протокола file:// в разряд небезопасных.