Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе

Чтобы дать пользователям время на установку обновлений выявивший проблему исследователь пообещал отложить на неделю (до 15 мая) публикацию детальной информации и примера рабочего эксплоита, предоставляющего root shell. Уязвимость устранена в обновлении 6.4-rc1. Проследить за исправлением уязвимости в дистрибутивах можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, Fedora, SUSE/openSUSE, Arch.