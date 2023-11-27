Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS

Несколько недавно обнаруженных уязвимостей:
- В корректирующем выпуске Perl 5.38.1 устранена уязвимость (CVE-2023-47038), которая может привести к записи одного байта за пределы выделенного буфера при обработке скомпилированных регулярных выражений с некорректно повторно определённым внутренним Unicode-свойством с именем, начинающимся на «utf8::perl». Проблема проявляется начиная с ветки Perl 5.30.
Кроме того, в Perl 5.38.1 устранена специфичная для платформы Windows уязвимость (CVE-2023-47039), позволяющая выполнить свой код при запуске скриптов при наличии возможности размещения в текущем каталоге файла cmd.exe (из-за отсутствия чистки путей для поиска исполняемых файлов Perl вначале пытается запустить cmd.exe в текущем каталоге). Например, злоумышленник может разместить свой cmd.exe в каталог C:\ProgramData и поднять свои привилегии, если администратор запустит Perl-скрипт из этого каталога.
- В облачной платформы ownCloud, от которой в 2016 году отделился проект Nextcloud, выявлена уязвимость (CVE-2023-49103), затрагивающая приложение graphapi и позволяющая определить содержимое переменных окружения, которые могут содержать пароль администратора, лицензионный ключ и учётные данные для подключения к почтовому серверу. Проблема вызвана использованием в graphapi сторонней библиотеки, которая среди прочего предоставляет обработчик GetPhpInfo.php, вызывающий функцию phpinfo(), в выводе которой присутствуют переменные окружения.
- В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлены две уязвимости: CVE-2023-44446 — обращение к памяти после её освобождения (Use-After-Free) в коде разбора файлов MXF; CVE-2023-44429 — переполнение буфера в коде разбора формата AV1. Первая проблема вызвана отсутствием проверки объекта перед выполнением с ним операций, а вторая отсутствием проверки размера данных перед копированием в фиксированный буфер. Уязвимости могут привести к выполнению кода злоумышленника при попытке обработки специально оформленных файлов MXF и мультимедийных данных в формате AV1. Отмечается, что векторы атаки зависят от реализации атакуемого приложения. Проблемам присвоен уровень опасности 8.8 из 10. Уязвимости устранены в выпуске GStreamer 1.22.7.
- В операционной системе реального времени Zephyr RTOS выявлено 25 уязвимостей, большинство из которых потенциально могут привести к выполнению кода атакующего. Уязвимости вызвана переполнениями буферов в WiFi shell, стеке Bluetooth, драйвере IPM, USB-стеке, драйвере IEEE 802.15.4, подсистеме Mgmt, файловой системе, драйвере eS-WiFi и подсистеме CANbus. Большинство уязвимостей устранено в выпуске Zephyr 3.5.0, но одна проблема (CVE-2023-4261) остаётся неисправленной (подробности о данной уязвимости не публикуются до появления исправления).
Источник: opennet.ru