Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS

Кроме того, в Perl 5.38.1 устранена специфичная для платформы Windows уязвимость (CVE-2023-47039), позволяющая выполнить свой код при запуске скриптов при наличии возможности размещения в текущем каталоге файла cmd.exe (из-за отсутствия чистки путей для поиска исполняемых файлов Perl вначале пытается запустить cmd.exe в текущем каталоге). Например, злоумышленник может разместить свой cmd.exe в каталог C:\ProgramData и поднять свои привилегии, если администратор запустит Perl-скрипт из этого каталога.