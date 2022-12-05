Уязвимости в VS Code, Grafana, GNU Emacs и Apache Fineract

Уязвимость вызвана возможностью обработки служебных ссылок «command:» для открытия окна с терминалом и выполнения в нём произвольных shell-команд, при обработке в редакторе специально оформленных документов в формате Jypiter Notebook, загруженных с web-сервера, подконтрольного атакующим (внешние файлы с расширением «.ipynb» без дополнительных подтверждений открываются в режиме «isTrusted», допускающем обработку «command:»).