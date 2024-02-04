В 2023 году Alphabet сэкономил $3,9 млрд, продлив срок службы серверов, но увеличил расходы на ИИ-инфраструктуру

Холдинг Alphabet сообщил результаты работы в IV квартале и 2023 году, завершившемся 31 декабря. Выручка облачного подразделения Google Cloud составила около $9,2 млрд, увеличившись год к году на 25,66 %. Что примечательно, подразделение сработало с операционной прибылью в размере $864 млн, в то время годом ранее у него были убытки в $186 млн. Выручка всего Alphabet в IV квартале составила $86,31 млрд по сравнению с $76,048 млрд годом ранее. Выручка за весь 2023 год — $307,394 млрд, что значительно превышает результат 2022 года, равный $282,836 млрд. Чистая прибыль холдинга выросла в 2023 году до $73,795 млрд с $59,972 млрд годом ранее, отчасти благодаря решению компании продлить срок службы серверов и сетевого оборудования.

Источник: 3dnews.ru