В 2023 году дата-центры Apple потребили более 2,3 ТВт∙ч электричества

Для питания своих дата-центров и колокейшн-мощностей Apple использовала в 2023 году 2,344 ТВт∙ч электроэнергии. Datacenter Dynamics сообщает, что компании принадлежит семь собственных ЦОД, а также неизвестное число колокейшн-площадок по всему миру, энергопотребление тех и других на 100 % компенсируется покупкой PPA-сертификатов. В докладе Environmental Progress Report компания сообщила, что объект в Месе (штат Аризона) был крупнейшим потребителем, на него пришлось 488 ГВт∙ч, 82 % потреблённого электричества приходится на солнечную энергию, включая 4,76 МВт, которые получаются на территории самого кампуса. Ещё 18 % получают за счёт энергии ветра. ЦОД в Мейдене (Северная Каролина) использовал 453 ГВт·ч, 82 % приходится на солнечную энергию и 12 % — на ветряную.

Источник: 3dnews.ru