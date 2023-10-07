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В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нужд

Пока власти США в лице министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo) склоняются к мысли, что у Китая нет возможности в массовых количествах изготавливать чипы по 7-нм технологии. Сторонние аналитики считают, что партнёры Huawei в следующем году изготовят 33 млн таких чипов, а к 2026 году увеличат объёмы выпуска до 72 млн штук. Источник изображения: Huawei Technologies
Источник: 3dnews.ru

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