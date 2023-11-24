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В Администрации президента России заявили, что «Смута» не выйдет 26 февраля 2024 года

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» внёс смуту в ситуацию вокруг сроков выхода исторического ролевого экшена «Смута». Источник изображений: Cyberia Nova
Источник: 3dnews.ru

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