В Администрации президента России заявили, что «Смута» не выйдет 26 февраля 2024 года

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» внёс смуту в ситуацию вокруг сроков выхода исторического ролевого экшена «Смута». Источник изображений: Cyberia Nova
Источник: 3dnews.ru
Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» внёс смуту в ситуацию вокруг сроков выхода исторического ролевого экшена «Смута». Источник изображений: Cyberia Nova