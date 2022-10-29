В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ

Компания Google объявила, что Android-окружение для недавно анонсированных смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro полностью избавлено от кода для обеспечения запуска 32-разрядных приложений. Отмеченные модели стали первыми Android-устройствами, поддерживающими запуск только 64-разрядных приложений. Утверждается, что удаление компонентов для поддержки 32-разрядных программ, загружаемых независимо от того запускаются 32-разрядные программы или нет, позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой.

Прекращение поддержки 32-разрядных программ также положительно отразилось на безопасности и производительности — новые процессоры выполняют 64-раздрядный код быстрее (выигрыш до 25%) и предоставляют средства защиты потока выполнения (CFI, Control Flow Integrity), а увеличение адресного пространства позволяет повысить эффективность таких методов защиты, как ASLR (рандомизация адресного пространства). Кроме того, производители получили возможность ускорить формирование обновлений, за счёт исключения 32-разрядных тестов и использования типовых сборок ядра Linux (GKI).



Источник: opennet.ru