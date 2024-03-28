В апреле M**a добавит искусственный интеллект в умные очки Ray-Ban M**a

Согласно сообщению The New York Times, уже в следующем месяце M**a официально внедрит искусственный интеллект в свои умные очки Ray-Ban M**a. Мультимодальные функции искусственного интеллекта, такие как синхронный перевод, идентификация объектов, животных и памятников, находятся в раннем доступе с декабря прошлого года. Источник изображений: M**a

Источник: 3dnews.ru