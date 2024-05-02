В апреле техногиганты подешевели из-за скептицизма в отношении ИИ, но Alphabet и Tesla подорожали

По итогам апреля рыночная капитализация ведущих технологических компания заметно снизилась, чему способствовало снижение энтузиазма инвесторов в отношении отрасли искусственного интеллекта и снижения ставок, обратило внимание Reuters. Но были и те, кто смог нарастить рыночную стоимость. Источник изображения: Milan Csizmadia / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru