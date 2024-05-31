Экспорт полупроводниковой продукции является важнейшей статьёй доходов экономики Южной Кореи, поэтому кризис перепроизводства на рынке памяти, вызванный пандемией, больно ударил по этой азиатской стране. Признаком улучшении ситуации можно считать ускорившееся в апреле сокращение запасов готовой продукции, поскольку темпы изменения запасов достигли максимального с 2014 года значения. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru