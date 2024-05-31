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В апреле запасы южнокорейских чипов сокращались рекордными за десять лет темпами — снова виноват ИИ-бум

Экспорт полупроводниковой продукции является важнейшей статьёй доходов экономики Южной Кореи, поэтому кризис перепроизводства на рынке памяти, вызванный пандемией, больно ударил по этой азиатской стране. Признаком улучшении ситуации можно считать ускорившееся в апреле сокращение запасов готовой продукции, поскольку темпы изменения запасов достигли максимального с 2014 года значения. Источник изображения: Nvidia
Источник: 3dnews.ru

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