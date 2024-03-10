В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2

Дистрибутив Arch Linux перешёл на использование нового выпуска пакетного менеджера Pacman 6.1, в котором появилась поддержка встроенного сервера CacheServer, кэширующего пакеты для ускорения загрузки пакетов и упрощения создания зеркал.

Среди других изменений в новой версии Pacman:

В опцию «—print» добавлены дополнительные спецификаторы форматирования вывода.

Предоставлена возможность добавления расширенных полей с данными о пакете.

Обеспечен вывод более детальной диагностики при выявлении конфликтов между файлами или в случае повреждения пакетов.

Улучшена поддержка каталога ключей WKD (Web Key Directory).

Улучшена обработка некорректных заголовков при загрузке.

Осуществлён переход на OpenSSL для вычисления хэшей sha256 и md5.

В утилите makepkg появилась возможность определения замещающих файлов конфигурации в каталоге makepkg.conf.d, осуществлён переход на библиотеку autodeps вместо libdepends и libprovides, реализована возможность указания дополнительных флагов к Git через переменную окружения GITFLAGS, добавлена опция «-D» для смены каталога перед верификацией, добавлена поддержка контрольных сумм для источников кода git/mercurial/bzr.

Изменено поведение утилиты repo-add, которая теперь не добавляет в репозиторий сведения о цифровой подписи пакета. Для возвращения старого поведения добавлена опция «—include-sigs».

В дополнение можно отметить выпуск инсталлятора Archinstall 2.7.2, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном или автоматическом режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Инсталлятор поддерживает профили установки, например, профиль «desktop» для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили «webserver» и «database» для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии Archinstall:

Документирована опция «—skip-ntp» для отключения синхронизации времени.

Улучшена поддержка унифицированных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.

Добавлен перевод на литовский язык.

Обновлены файлы с локалями.

Пакет plasma-wayland-session заменён на plasma-workspace (в KDE 6 по умолчанию включена работа с использованием Wayland).

Источник: opennet.ru