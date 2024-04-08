В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam

Разработчики Arch Linux объявили о внесении изменения, нацеленного на улучшение совместимости c Windows-играми, запускаемыми через Wine или Steam (используется Proton). По аналогии с изменением в выпуске Fedora 39, параметр sysctl vm.max_map_count, определяющий максимально доступное процессу число областей маппинга памяти, по умолчанию увеличен с 65530 до 1048576. Изменение включено в состав пакета filesystem 2024.04.07-1.

При использовании ранее выставлявшегося по умолчанию значения 65530, попытка запуска в Wine многих игр, включая DayZ, Hogwarts Legacy, Counter Strike 2, Star Citizen и THE FINALS, приводила к аварийному завершению. Кроме того, отмечается, что увеличение vm.max_map_count также решает некоторые проблемы с производительностью приложений, интенсивно потребляющих память.



Источник: opennet.ru