В Армении тестируют скафандры и роботов для полётов на Марс

Исследователи из Вюрцбургского университета в Германии приступили к тестированию скафандров и роботов для возможных будущих полётов на Марс. Делают это они недалеко от села Армаш в Армении, поскольку топология местности здесь напоминает марсианский рельеф. Источник изображений: OeWF / vog.photo

Источник: 3dnews.ru