В Беларуси запустят производство китайских телевизоров Skyworth для России

Китайский производитель телевизоров, цифровых приставок, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Skyworth намеревается выйти на российский рынок. Компания направила предложения о поставках продукции торговым сетям в России, а с белорусским заводом «Горизонт» она договорилась о контрактном производстве телевизоров. Skyworth также не исключает локализации производства продукции на заводах ушедших из России компаний. Источник изображения: skyworth.com

Источник: 3dnews.ru