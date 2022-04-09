В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix

В состав бета-выпуска почтового клиента Thunderbird 100 встроен и включён по умолчанию клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.
Среди других изменений в Thunderbird 100:
- В контекстное меню интерфейса для редактирования писем добавлен пункт для выделения сразу всех сообщений.
- Добавлена поддержка импортирования адресных книг в формате SQLite.
- Добавлена поддержка импортирования адресных книг в форме CSV c разделением записей символом «;».
- Во вкладку импортирования данных добавлена возможность экспорта текущего профиля.
- Обеспечено автосохранение открытых ключей OpenPGP из вложений и заголовков.
- В окне составления сообщения реализован индикатор истечения времени действия OpenPGP-ключей получателя.
Источник: opennet.ru