В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix

В состав бета-выпуска почтового клиента Thunderbird 100 встроен и включён по умолчанию клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.

Среди других изменений в Thunderbird 100:

В контекстное меню интерфейса для редактирования писем добавлен пункт для выделения сразу всех сообщений.

Добавлена поддержка импортирования адресных книг в формате SQLite.

Добавлена поддержка импортирования адресных книг в форме CSV c разделением записей символом «;».

Во вкладку импортирования данных добавлена возможность экспорта текущего профиля.

Обеспечено автосохранение открытых ключей OpenPGP из вложений и заголовков.

В окне составления сообщения реализован индикатор истечения времени действия OpenPGP-ключей получателя.

Источник: opennet.ru