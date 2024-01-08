В ближайшие сутки AMD, NVIDIA и Intel представят новые процессоры и видеокарты на CES 2024

Завтра начнётся выставка CES 2024, и традиционно в преддверии данного события крупные производители электроники стараются провести собственные презентации новинок. Сегодня вечером нас ждут презентации AMD и NVIDIA, а ночью своё мероприятие проведёт компания Intel. На данный момент точно не известно, что именно покажут компании, но слухи говорят о появлении новых процессоров AMD и Intel, а также видеокарт NVIDIA Super. В 18:00 по московскому времени начнётся мероприятие AMD. Ключевая тема презентации — «будущее ИИ в персональных компьютерах». В рамках мероприятия компания может раскрыть первые детали о настольных чипах Ryzen 8000 на архитектуре Zen 5. Однако куда более вероятно, что нам покажут настольные гибридные процессоры Ryzen 8000G с ядрами Zen 4 и встроенной графикой RDNA 3.

Источник: 3dnews.ru