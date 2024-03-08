В ближайшие сутки на Землю упадёт 2,6-тонный блок отработанных аккумуляторов с МКС

До полудня 9 марта ожидается вход в атмосферу Земли 2630-килограммового блока EP9 (Exposed Pallet 9) отработанных аккумуляторов, сброшенного с МКС в марте 2021 года. На тот момент это был самый массивный объект, выброшенный со станции. Данный способ утилизации отработанного оборудования является обычной практикой — такие объекты чаще всего благополучно сгорают в атмосфере. Источник изображения: twitter.com/planet4589

Источник: 3dnews.ru