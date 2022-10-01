В браузер Microsoft Edge встроен VPN

Компания Microsoft начала тестирование VPN-сервиса Microsoft Edge Secure, встроенного в браузер Edge. VPN активирован у небольшого процента пользователей экспериментальной ветки Edge Canary, но также может быть включён в разделе настроек «Settings > Privacy, search and services». Сервис развивается при участии компании Cloudflare, серверные мощности которой используются для построения сети передачи данных.
Предложенный VPN скрывает IP-адрес пользователя, шифрует трафик и передаёт запросы через отдельную изолированную сеть. Из ограничений отмечается невозможность выбрать сервер в другой стране для обхода блокировок по местоположению пользователя, так как трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare. Особенностью также является то, что сервис включается по умолчанию, но применяется в зависимости от условий и выбранных режимов.
Для управления применением VPN предлагается несколько режимов, которые действуют пока не израсходовано ограничение по трафику 1 ГБ в месяц (возможно в будущем за увеличение лимита трафика планируют брать определённую плату):
- «Оптимизированный», при котором VPN используется в случае подключения к открытой Wi-Fi сети, навигации в не заслуживающих доверия сетях или при открытии сайтов без шифрования или корректного сертификата HTTPS. При этом VPN не применяется при просмотре или передаче видео.
- «Все сайты», подразумевает постоянное включение VPN.
- «Выбранные сайты», позволяет включать VPN только для определённых пользователем сайтов или применять для всех сайтов, за исключением выбранных.
Источник: opennet.ru