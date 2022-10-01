В браузер Microsoft Edge встроен VPN

Компания Microsoft начала тестирование VPN-сервиса Microsoft Edge Secure, встроенного в браузер Edge. VPN активирован у небольшого процента пользователей экспериментальной ветки Edge Canary, но также может быть включён в разделе настроек «Settings > Privacy, search and services». Сервис развивается при участии компании Cloudflare, серверные мощности которой используются для построения сети передачи данных.

Предложенный VPN скрывает IP-адрес пользователя, шифрует трафик и передаёт запросы через отдельную изолированную сеть. Из ограничений отмечается невозможность выбрать сервер в другой стране для обхода блокировок по местоположению пользователя, так как трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare. Особенностью также является то, что сервис включается по умолчанию, но применяется в зависимости от условий и выбранных режимов.

Для управления применением VPN предлагается несколько режимов, которые действуют пока не израсходовано ограничение по трафику 1 ГБ в месяц (возможно в будущем за увеличение лимита трафика планируют брать определённую плату):

«Оптимизированный», при котором VPN используется в случае подключения к открытой Wi-Fi сети, навигации в не заслуживающих доверия сетях или при открытии сайтов без шифрования или корректного сертификата HTTPS. При этом VPN не применяется при просмотре или передаче видео.

«Все сайты», подразумевает постоянное включение VPN.

«Выбранные сайты», позволяет включать VPN только для определённых пользователем сайтов или применять для всех сайтов, за исключением выбранных.

Источник: opennet.ru