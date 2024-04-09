В Бразилии начали расследования в отношении Илона Маска из-за отказа блокировать аккаунты в X

Верховный суд Бразилии инициировал проведение расследования в отношении владельца социальной сети X (бывшая Twitter) Илона Маска (Elon Musk). Поводом для этого стало заявление миллиардера, в котором он пообещал возобновить работу аккаунтов пользователей платформы, которые ранее были заблокированы по решению суда. Источник изображения: Reuters

Источник: 3dnews.ru