В бьющих из-подо льда гейзерах Энцелада нашли составляющие для зарождения жизни

Новый анализ данных со межпланетного зонда NASA «Кассини» привёл к удивительному открытию. В фонтанах спутника Сатурна Энцелада обнаружены молекулы и соединения, которые способны зародить и обильно поддерживать известную нам биологическую жизнь. Это как обнаружить вместо батарейки от часов автомобильный аккумулятор, сообщили сделавшие открытие учёные. Шлейф газа, бьющий из трещин на поверхности Энцелада. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Источник: 3dnews.ru