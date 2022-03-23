В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam

Компания Google опубликовала тестовый выпуск операционной системы Chrome OS 101.0.4943.0 (14583.0.0), в котором предложена поддержка сервиса доставки игр Steam и предлагаемых в нём игровых приложений, поставляемых для Linux и Windows.

Возможность использования Steam пока имеет статус альфа-версии и доступна только для устройств Chromebook с GPU Intel Iris Xe Graphics, 11 поколением процессоров Intel Core i5 или i7 и 8 ГБ ОЗУ, таких как Acer Chromebook 514/515, Acer Chromebook Spin 713, ASUS Chromebook Flip CX5/CX9, HP Pro c640 G2 Chromebook и Lenovo 5i-14 Chromebook. При выборе игры в первую очередь предпринимается попытка запуска Linux-сборки игры, но если Linux-версия отсутствует можно установить и Windows-версию, для запуска которой будет использована прослойка Proton, основанная на Wine, DXVK и vkd3d.

Игры запускаются в отдельной виртуальной машине с Linux-окружением. Реализация основана на предоставляемой с 2018 года подсистеме «Linux for Chromebooks» (CrosVM), в которой используется гипервизор KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами (используется LXC), которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. Установленные Linux-приложения запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в панели приложений. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland).



Источник: opennet.ru