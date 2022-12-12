В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста

Компания Google объявила о реализации в браузере Chrome режимов экономии потребления памяти и энергии (Memory Saver и Energy Saver), которые планируют довести до пользователей Chrome для Windows, macOS и ChromeOS в течение нескольких недель.

Режим экономии памяти позволяет значительно снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет предоставить необходимые ресурсы для обработки просматриваемых в текущий момент сайтов в ситуациях, когда в системе параллельно выполняются другие приложения, интенсивно потребляющие память. При переходе к вытесненным из памяти неактивным вкладкам, их содержимое будет автоматически загружено. Имеется возможность ведения белого списка сайтов, для которых не будет применяться Memory Saver, независимо от активности связанных с ними вкладок.

Режим экономии энергопотребления нацелен на максимальное продление автономной работы устройства в условиях, когда заряд аккумулятора кончается, а поблизости отсутствует стационарные источники энергии для подзарядки. Режим активируется при снижении уровня заряда до 20% и производит ограничение выполнения фоновых работ и отключение визуальных эффектов для сайтов с анимацией и видео.

Кроме того, компания Google решила второй раз отложить ранее анонсированное прекращение действия второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. В январе 2023 года в тестовых выпусках Chrome 112 (Canary, Dev, Beta) планировалось провести эксперимент по временному отключению поддержки второй версии манифеста, а полное прекращение поддержи было намечено на январь 2024 года. Январский эксперимент отменён из-за возникновением у web-разработчиков проблем при миграции service worker-ов, связанных с невозможностью доступа к DOM и ограничением времени выполнения worker-а при использовании третьей версии манифеста. Для решения проблем с доступом к DOM в Chrome 109 будет предложен API Offscreen Documents. Новые сроки проведения эксперимента и полного прекращения поддержки второй версии манифеста будут объявлены в марте 2023 года.

Также можно отметить, официальное удаление из Chrome кода для поддержки формата изображений JPEG-XL. О желании прекратить поддержку JPEG-XL было объявлено в октябре, а теперь намерение исполнено и код официально удалён. При этом одним из пользователей выставлено для рецензирования предложение отмены удаления кода с поддержкой JPEG-XL.



Источник: opennet.ru