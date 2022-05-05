В Chrome тестируют встроенный редактор скриншотов

Компания Google добавила в тестовые сборки Chrome Canary, которые лягут в основу выпуска Chrome 103, встроенный редактор изображений (chrome://image-editor/), вызываемый для редактирования скриншотов страниц. В редакторе доступны такие функции, как кадрирование, выделение области, рисование кистью, выбор цвета, добавление текстовых меток и вывод типовых фигур и примитивов, таких как линии, прямоугольники, окружности и стрелки.

Для включения редактора необходимо активировать настройки «chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots» и «chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots-edit». После создания скриншота через меню Share в адресной строке, в редактор можно перейти, нажав кнопку «Edit» на странице с предпросмотром скриншота.