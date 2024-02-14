В Chromium экспериментируют с автоматическими микроплатежами для монетизации сайтов

Разработчики проекта Chromium сообщили о намерении реализовать в браузере поддержку технологии Web Monetization, позволяющей автоматически выполнять микроплатежи владельцам сайтов за просмотр их содержимого. Предполагается, что технология может использоваться для монетизации сайтов вместо показа рекламы, в качестве аналога сетевых чаевых или для предоставления выборочного платного доступа к контенту без оформления подписки. Первый прототип реализации Web Monetization рассчитывают добавить в состав выпуска Chromе 127, намеченного на 23 июля.

При помощи API Web Monetization web-страницы могут информировать браузер о принятии платежей в пассивном режиме, не требующем вывода запроса на проведение оплаты. Для пользователя предложенная технология удобна тем, что не отвлекает во время работы, позволяет платить только за просмотренный контент и не упирается в минимально допустимую сумму платежа (т.е. вместо общей подписки, которая не может быть меньше определённой суммы (обычно минимум 2-5 долларов), можно более гранулировано оплачивать доступ микроскопическими суммами, не поддерживаемыми обычными системами процессинга).

Например, сайты, использующие Web Monetization, могут открывать доступ ко всему платному содержимому сразу после того, как пользователь согласится с условиями, не требуя предоплаты. После того, как пользователь просмотрит, например, платное видео, браузер автоматически запустит платёжную микротранзакцию, не отвлекая пользователя. Другим примером использования Web Monetization является организация добровольных пожертвований за полезный контент — при желании поддержать какие-то сайты, пользователь может настроить автоматическое перечисление владельцу ресурса небольших платежей при каждом посещении сайта.

В простейшем случае для включения Web Monetization на сайте следует лишь добавить элемент ‘link’ со свойством ‘rel=»monetization»‘ и указанием ссылки на свой кошелёк для получения переводов. Пользователю достаточно настроить свой кошелёк для данного сайта, после чего браузер автоматически начнёт совершать назначенные пользователем переводы. Web Monetization не позволяет сайту назначить сумму платежа, а только даёт возможность заявить о готовности принимать платежи. Размер платежа, частоту платежей и сам факт возможности оплаты определённому сайту выбирает пользователь.

С Web Monetization можно использовать любые кошельки, совместимые с API Open Payments (поддерживается кошельками различных финансовых сервисов, таких как Gatehub и Fynbos). Для осуществления микроплатежей используется протокол Interledger (ILP). Доступ к кошельку предоставляется при помощи протокола GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol), позволяющего владельцу кошелька точечно управлять полномочиями, предоставляемыми приложениям, работающим с кошельком.