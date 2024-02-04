В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах

Разработчики Debian опубликовали план перевода всех пакетов на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур. Изменения войдут в состав дистрибутива Debian 13 «Trixie», в котором будет полностью решена проблема 2038 года.

В настоящее время 64-разрядный тип time_t уже задействован в портах Debian для 32-разрядных архитектур x32, riscv32, arc и loong32, но в портах для архитектур i386, armel, armhf, mipsel, hppa, powerpc, m68k и sh4 продолжает использоваться 32-разрядный тип time_t, который не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года. Из 35960 поставляемых в Debian пакетов тип time_t встречается в 6429 и затрагивает более 1200 библиотек.

Изменение типа приведёт к нарушению ABI и необходимости переименования данных библиотек, что станет крупнейшим обновлением ABI в истории проекта. В экспериментальную ветку Debian в прошлый понедельник было загружено около 500 библиотек, а оставшиеся планировалось перевести на 64-разрядный тип time_t и загрузить в эти выходные. После того как в экспериментальной ветке будут решены все выявленные после перевода проблемы, новые варианты библиотек c «abi=time64» будут загружены в репозиторий unstable.



Источник: opennet.ru