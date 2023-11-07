В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux, объявил о принятии в кодовую базу, на основе которой формируется выпуск ядра 6.7, изменений, обеспечивающих начальную поддержку прошивки GSP-RM в модуле ядра Nouveau. Прошивка GSP-RM используется в GPU NVIDIA RTX 20+ для выноса операций инициализации и управления GPU на сторону отдельного микроконтроллера GSP (GPU System Processor). Изменения добавляют в Nouveau возможность работы через обращение к прошивке, вместо прямого программирования операций взаимодействия с оборудованием, что значительно упрощает добавление поддержки новых GPU NVIDIA благодаря использованию уже готовых вызовов для инициализации и управления энергопотреблением.

Бинарные файлы с прошивкой уже добавлены в пакет linux-firmware, подготовленный для Fedora 38 и 39, но в основном репозитории linux-firmware прошивка пока отсутствует (планируется добавить в ближайшее время). На системах с GPU NVIDIA на базе архитектуры ADA прошивка будет задействована автоматически, а на системах с GPU Turing и Ampere для включения поддержки GSP-RM требуется указание опции «nouveau.config=NvGspRm=1» в командной строке ядра.

Дополнительно можно отметить публикацию выпуска пакета nvidia-vaapi-driver 0.0.11 с реализацией технологии VA-API (Video Acceleration API), оформленной в виде обвязки над API NVDEC для аппаратного ускорения декодирования видео на GPU NVIDIA. Проект изначально был создан для организации ускорения декодирования видео в Firefox, но может использоваться и в других приложениях. В настоящее время поддерживается ускорение видео в форматах AV1, H.264, HEVC, VP8, VP9, MPEG-2 и VC-1. В новой версии обеспечена совместимость с недавно выпущенным проприетарным драйвером NVIDIA 545.29.02, улучшена поддержка FFMpeg и решены проблемы с 10- и 12-разрядными форматами YUV444.



Источник: opennet.ru