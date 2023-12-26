В Epic Games Store началась раздача головоломки для гиков Human Resource Machine от создателей World of Goo

Сегодня, 26 декабря, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача очередной тайной игры. Ей оказалась офисная головоломка Human Resource Machine от создателей World of Goo и Little Inferno из Tomorrow Corporation. Источник изображения: Steam (Faurazeko)
Источник: 3dnews.ru
Сегодня, 26 декабря, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача очередной тайной игры. Ей оказалась офисная головоломка Human Resource Machine от создателей World of Goo и Little Inferno из Tomorrow Corporation. Источник изображения: Steam (Faurazeko)