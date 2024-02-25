В этом году у «Альфа-банка» появится собственный сотовый оператор

«Альфа-банк» приступил к созданию собственного виртуального мобильного оператора связи (MVNO), сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» — банк зарегистрировал новую компанию. Представитель банка подтвердил изданию информацию о том, что позже в этом году банк запустит оператора связи. Источник изображения: «Альфа-банк»

Источник: 3dnews.ru