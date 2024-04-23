В этом году Xiaomi рассчитывает выпустить 100 000 электромобилей SU7

На этой неделе в Пекине начнёт работу крупная автомобильная выставка, а потому руководство Xiaomi постаралось предвосхитить поток сопутствующей информации собственным мероприятием для инвесторов. Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun), как стало известно, пообещал в текущем году поставить на рынок 100 000 электромобилей SU7. Источник изображения: Xiaomi

Источник: 3dnews.ru