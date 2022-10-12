В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland

Разработчики свободного пакета 3D-моделирования Blender сообщили о включении поддержки протокола Wayland в ежедневно обновляемые тестовые сборки. В стабильных выпусках родную поддержку Wayland планируется предложить в версии Blender 3.4. Решение о поддержке Wayland объясняется желанием избавиться от ограничений при использовании XWayland и повысить качество работы в дистрибутивах Linux, применяющих Wayland по умолчанию.

Для работы в окружениях на базе Wayland необходима установка библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента. Среди возможностей, пока недоступных в сборках на базе Wayland, упоминается отсутствие поддержки планшетов, 3D-мышей (NDOF), экранов с высокой плотностью пикселей, обрамления окон и центровки курсора (cursor warping).



Источник: opennet.ru