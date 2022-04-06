В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI

Для реализации в Fedora Linux 37 намечен перевод поддержки UEFI в разряд обязательных требований для установки дистрибутива на платформе x86_64. Возможность загрузки ранее установленных окружений на системах с традиционным BIOS какое-то время останется, но поддержка новых установок не в режиме UEFI будет прекращена. В Fedora 39 или более позднем выпуске поддержку BIOS рассчитывают удалить полностью. Заявка на принятие изменения в Fedora 37 опубликована Беном Коттоном (Ben Cotton), занимающим в компании Red Hat должность Fedora Program Manager. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Оборудование на базе платформ Intel поставляется с UEFI начиная с 2005 года. В 2020 году компания Intel прекратила поддержку BIOS в клиентских системах и платформах для датацентров. При этом прекращение поддержки BIOS может привести к невозможности установки Fedora на некоторые ноутбуки и ПК, выпущенные до 2013 года. В прошлых обсуждениях также упоминалась невозможность установки на системы виртуализации, поддерживающие только BIOS, но с тех пор в окружениях AWS появилась поддержка UEFI. В libvirt и Virtualbox также добавлена поддержка UEFI, но пока не применяется по умолчанию (в Virtualbox планируется в ветке 7.0).

Прекращение поддержки BIOS в Fedora Linux позволит сократить число используемых при загрузке и установке компонентов, удалить поддержку VESA, упростить установку и снизить трудозатраты на сопровождение загрузчика и установочных сборок, так как UEFI предоставляет унифицированные стандартные интерфейсы, а BIOS требует отдельного тестирования каждого варианта.

Дополнительно можно отметить заметку о ходе модернизации инсталлятора Anaconda, который переводят с библиотеки GTK на новый интерфейс, построенный на базе web-технологий и допускающий удалённое управление через web-браузер. Вместо запутанного процесса управления установкой через экран со сводной информацией о выполняемых действиях (Installation Summary) развивается пошаговый мастер установки. Мастер разработан с использованием компонентов PatternFly и позволяет не распылять внимание сразу на несколько задач, а разделить установку и решение сложных работ на последовательно выполняемые небольшие и простые шаги.