В Fedora 37 отключено использование VA-API для ускорения декодирования видео H.264, H.265 и VC-1

Разработчики Fedora Linux отключили в поставляемом в дистрибутиве пакете Mesa использование VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H.264, H.265 и VC-1. Изменение войдёт в состав Fedora 37 и затронет конфигурации, использующие открытые видеодрайверы (AMDGPU, radeonsi, Nouveau, Intel и т.п.). Ожидается, что изменение также будет бэкпортировано в ветку Fedora 36.

В качестве причины отключения называется соблюдение принятых в проекте правил в отношении поставки запатентованных технологий. В частности, в дистрибутиве запрещена поставка компонентов, предоставляющих API для доступа к запатентованным алгоритмам, так как поставка запатентованных технологий требует лицензирования и может привести к юридическим проблемам. В недавнем выпуске Mesa 22.2 была реализована опция, позволяющая отключить поддержку запатентованных кодеков при сборке, которой воспользовались разработчики Fedora.



Источник: opennet.ru