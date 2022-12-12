В Fedora 38 намечено формирование официальных сборок с рабочим столом Budgie

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик проекта Budgie, опубликовал предложение о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie. Для сопровождения пакетов с Budgie и формирования новой сборки основана группа Budgie SIG. Spin-редакцию Fedora с Budgie планируют поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 38. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Изначально окружение Budgie было сосредоточено на использовании в дистрибутиве Solus, но затем трансформировалось в независимый от дистрибутивов проект, который дополнительно начал распространение пакетов для Arch Linux и Ubuntu. Редакция Ubuntu Budgie получила статус официальной в 2016 году, но использованию Budgie в Fedora не уделялось должного внимания и официальные пакеты для Fedora начали поставляться только начиная с выпуска Fedora 37. Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации, что позволит абстрагироваться от конкретных графических тулкитов и библиотек, и реализовать полноценную поддержку протокола Wayland).

Для управления окнами в Budgie задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.