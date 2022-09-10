В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python

Бен Коттон (Ben Cotton), занимающий в компании Red Hat должность Fedora Program Manager, объявил о намерении перевести Fedora Linux по умолчанию на пакетный менеджер DNF5. В Fedora Linux 39 планируется заменить пакеты dnf, libdnf и dnf-cutomatic на инструментарий DNF5 и новую библиотеку libdnf5. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В своё время DNF пришёл на смену Yum, который был написан целиком на языке Python. В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps, но каркас и высокоуровневые компонеты остались на языке Python. Проект DNF5 нацелен на унификацию имеющихся низкоуровневых библиотек, переписывание на языке С++ остающихся на Python компонентов управления пакетами и вынос базовой функциональности в отдельную библиотеку libdnf5 с созданием вокруг этой библиотеки обвязки для сохранения Python API.

Использование языка С++ вместо Python позволит избавиться от большого числа зависимостей, сократить размер инструментария и повысить производительность. Более высокая производительность достигается не только благодаря применению компиляции в машинный код, но и за счёт улучшенной реализации таблицы транзакций, оптимизации загрузки из репозиториев и реструктуризации БД (разделены базы с состоянием системы и историей операций). Инструментарий DNF5 избавлен от привязки к PackageKit, вместо которого задействован новый фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях.

Переработка также даст возможность реализовать некоторые улучшения, повышающие удобство работы с пакетным менеджером. Например, в новом DNF реализована более наглядная индикация прогресса выполнения операций; добавлена поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; добавлена возможность показа в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); предложена более продвинутая система автодополнения ввода для bash.



Источник: opennet.ru