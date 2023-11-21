В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов

В выпуске Fedora 40 предложено включить настройки изоляции для включаемых по умолчанию системных сервисов systemd, а также сервисов с важными приложениями, такими как PostgreSQL, Apache httpd, Nginx и MariaDB. Предполагается, что изменение позволит значительно повысить защищённость дистрибутива в конфигурации по умолчанию и даст возможность блокировать неизвестные уязвимости в системных сервисах. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Предложение также может быть отклонено в процессе рецензирования сообществом.

Рекомендованные для включения настройки:

PrivateTmp=yes — предоставление отдельных директорий со временными файлами.

ProtectSystem=yes/full/strict — монтирование ФС в режиме только для чтения (в режиме «full» — /etc/, в режиме strict — всех ФС, кроме /dev/, /proc/ и /sys/).

ProtectHome=yes — запрет доступа к домашним каталогам пользователей.

PrivateDevices=yes — оставление доступа только к /dev/null, /dev/zero и /dev/random

ProtectKernelTunables=yes — доступ только в режиме чтения к /proc/sys/, /sys/, /proc/acpi, /proc/fs, /proc/irq и т.п.

ProtectKernelModules=yes — запрет загрузки модулей ядра.

ProtectKernelLogs=yes — запрет доступа к буферу с логами ядра.

ProtectControlGroups=yes — доступ только в режиме чтения к /sys/fs/cgroup/

NoNewPrivileges=yes — запрет повышения привилегий через флаги setuid, setgid и capabilities.

PrivateNetwork=yes — помещение в отдельное пространство имён сетевого стека.

ProtectClock=yes — запрет изменения времени.

ProtectHostname=yes — запрет изменения имени хоста.

ProtectProc=invisible — скрытие чужих процессов в /proc.

User= — смена пользователя

Дополнительно может быть рассмотрено включение настроек:

CapabilityBoundingSet=

DevicePolicy=closed

KeyringMode=private

LockPersonality=yes

MemoryDenyWriteExecute=yes

PrivateUsers=yes

RemoveIPC=yes

RestrictAddressFamilies=

RestrictNamespaces=yes

RestrictRealtime=yes

RestrictSUIDSGID=yes

SystemCallFilter=

SystemCallArchitectures=native

Источник: opennet.ru