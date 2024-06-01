В Fedora 41 намерены удалить network-scripts и разрешить обновление атомарных редакций без пароля

В выпуске Fedora 41 предложено удалить пакет network-scripts, обеспечивающий поддержку классических скриптов для настройки сети, основанные на использовании команд ifup и ifdown. Подобные скрипты объявлены устаревшими с 2018 года. В качестве причины удаления называются планы по удалению ISC dhcp, сопровождение которого было прекращено в конце 2022 года.

Содержимое network-scripts сильно завязано на ISC dhcp и его перевод на другой DHCP-клиент не представляется возможным из-за прекращения разработки пакета. Вместо команд ifup и ifdown рекомендовано использовать утилиту nmcli из NetworkManager или команду networkctl. Удаление network-scripts не приведёт прекращению работы старых сетевых конфигураций ifcfg, так как пакетом NetworkManager-initscripts-ifcfg-rh предоставляются альтернативные компоненты для их поддержки.

Кроме того, можно отметить намерение внести в Fedora 41 изменения в правила Polkit, регулирующие доступ к фоновому процессу rpm-ostree в сборках дистрибутива Fedora, применяющих атомарную модель обновления (Fedora Atomic Desktops). Изменения разрешат обычным непривилегированным пользователям выполнять операцию обновления системы без ввода пароля администратора.

При этом изменения также расширят число привилегированных операций, требующих ввода пароля, при их выполнении администратором. Подобное изменение рассматривается как дополнительная мера для подтверждения выполнения администратором опасных операций, таких как изменение параметров ядра, установка пакетов из локальной ФС и смена системного образа. Операции установки/удаления пакетов из штатных репозиториев, обновления системы и отката изменений останутся доступны для администратора без ввода пароля.

Предложения пока находятся на стадии обсуждения и не рассмотрены комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.



Источник: opennet.ru