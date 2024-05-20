В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил создание официальных ISO-образов с графическим окружением на основе композитного менеджера Miracle, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Spin-редакцию Fedora с Miracle начнут поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 41.

Целью создания новой сборки является построение функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами. В качестве преимущества создания новой сборки Fedora отмечается появление высококачественного окружения на базе Wayland, которое может использоваться на широком спектре устройств, включая маломощные устройства с процессорами на базе архитектур ARM и x86.