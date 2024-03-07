В Fedora 41 планируется убрать сеанс Х11 из базового набора компонентов

Fedora Engineering Steering Committee (FESCo), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива комитет, 5го марта принял решение об удалении поддержки сеанса Х11 из базовой установки дистрибутива Fedora 41. Теперь по умолчанию останется только Wayland.

Установка поддержки Х11 остается доступной из репозиториев в виде пакета gnome-session-xsession.

Основная причина прекращения поддержки Х11 в Fedora – переход X.Org-сервера в категорию устаревших в RHEL 9 и решение об его удалении в RHEL 10.

Источник: linux.org.ru