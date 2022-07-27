В Fedora Linux 37 намечено прекращение поддержки spin-сборок Robotics, Games и Security

Бен Коттон (Ben Cotton), занимающий в компании Red Hat должность Fedora Program Manager, объявил о намерении прекратить формирование альтернативных live-сборок дистрибутива — Robotics Spin (окружение с приложениями и симуляторами для разработчиков роботов), Games Spin (окружение с подборкой игр) и Security Spin (окружения с набором инструментов для проверки безопасности), из-за прекращения выхода на связь сопровождающих или нежелания сопровождающих продолжить разработку. В случае если появятся желающие взять сопровождение указанных сборок в свои руки, их поставка будет продолжена (в настоящее время уже нашлись претенденты, готовые продолжить сопровождение редакций Security и Games).



Источник: opennet.ru