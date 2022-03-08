В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686

Для реализации в Fedora Linux 37 намечено принятие предписания, рекомендующего сопровождающим прекратить сборку пакетов для архитектуры i686, если необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени или ресурсов. Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте «multilib» для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях.

Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Напомним, что формирование основных репозиториев и пакетов с ядром для архитектуры i686 в Fedora прекращено ещё в 2019 году, оставлены лишь репозитории multilib для окружений x86_64, которые активно используются в Wine и Steam для запуска 32-разрядных сборок Windows-игр.



Источник: opennet.ru