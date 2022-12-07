В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh

На заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение о начале формирования в Fedora Linux 38 сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh. Оболочка Posh основана на технологиях GNOME и библиотеке GTK, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian и некоторых прошивках для устройств Pine64.

Сборки будут формироваться для архитектур x86_64 и aarch64 группой Fedora Mobility, до сих пор ограничивавшейся сопровождением набора пакетов ‘phosh-desktop’ для Fedora. Предполагается, что наличие готовых установочных сборок для мобильных устройств позволит расширить область применения дистрибутива, привлечёт к проекту новых пользователей и предоставит готовое решение с полностью открытым интерфейсом для смартфонов, который можно использовать на любых устройствах, поддерживаемых в штатном ядре Linux.



Источник: opennet.ru