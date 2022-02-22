В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам

Компания Mozilla приступила к рецензированию и рассмотрению возможности реализации идей по улучшению работы с вкладками в Firefox, высказанных представителями сообщества на сайте ideas.mozilla.org и получивших наибольшую поддержку пользователей. Конечное решение о реализации будет принято после анализа идей командой по развитию продуктов Mozilla (product team). Среди рассматриваемых идей:

Режим вертикального размещения списка вкладок, напоминающий боковую панель со списком вкладок в MS Edge и Vivaldi, с возможностью отключения верхней панели вкладок. Перенос горизонтальной строки вкладок в боковую панель позволит выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов, что особенно актуально на широкоформатных экранах ноутбуков в свете моды размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок, которые сильно сужают область c полезной информацией.

Предпросмотр вкладок при наведении мыши на кнопку в панели вкладок. Сейчас при наведении мыши на кнопку вкладки показывается заголовок страницы, т.е. без смены активной вкладки невозможно различить разные страницы с одинаковыми favicon-картинками и заголовками.

Группировка вкладок — возможность объединять несколько вкладок в группу, представленную в панели одной кнопкой и выделенных одной меткой. Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу. Например, часто в процессе первоначального изучения какой-то темы открывается много связанных страниц, к которым через какое-то время потребуется вернуться при написании статьи, но оставлять в форме отдельных вкладок второстепенные страницы не хочется, так как они занимают место в панели.

Источник: opennet.ru