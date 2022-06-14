В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie

Компания Mozilla объявила о включении по умолчанию для всех пользователей режима полной защиты Cookie (Total Cookie Protection). Ранее данный режим включался только при открытии сайтов в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict).

Предложенный метод защиты подразумевает использование для каждого сайта отдельного изолированного хранилища для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки были загружены, и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов.

В виде исключения возможность межсайтовой передачи Cookie оставлена для сервисов, не связанных с трекингом пользователей, например, применяемых для единой аутентификации. Информация о заблокированных и разрешённых межсайтовых Cookiе отображается в меню, показываемом при нажатии на символ щита в адресной строке.