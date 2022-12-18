В Firefox реализован показ поисковых ключей вместо URL в адресной строке

В ночных сборках Firefox, на основе которых формируется ветка 110, релиз которой запланирован на 14 февраля, активирована возможность отображения в адресной строке введённого поискового запроса, вместо показа URL-адреса поисковой системы. Т.е. ключи будут показываться в адресной строке не только в процессе ввода, но и после обращения к поисковой системе и показа связанных с введёнными ключами результатов поиска. Изменение применяется только при обращении к выбранной по умолчанию поисковой системе из адресной строки.

Для отключения нового поведения и возвращение отображения полного адреса в настройках в секции Search реализована специальная опция. О возможности отключения также сообщается в специальной подсказке, которая выводится при первом использовании поиска из адресной строки. Для управления режимом в about:config предусмотрена настройка «browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate», при помощи которой режим также можно включить в ветке Firefox 109.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 108.0.1, в котором устранена одна ошибка, приводящая к сбросу настроек поисковой системы по умолчанию после обновления конфигураций с профилями, ранее скопированными из других мест.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 12.0.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В выпуск перенесены исправления уязвимостей из ветки Firefox ESR 102.6 и устранено регрессивное изменение в реализации механизма защиты от утечек при использовании интерфейса drag&drop (перенос URL из адресной строки отключается, чтобы избежать утечки данных об открытом сайте через отправку DNS-запроса после перетаскивания в другое приложение). Кроме блокировки перетаскивания URL были поломаны и такие функции, как перегруппировка закладок мышью. Также исправлена ошибка, приводящая к игнорированию переменной окружения TOR_SOCKS_IPC_PATH.



Источник: opennet.ru