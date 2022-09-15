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В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона

Компания Mozilla ведёт работу по расширению сервиса Firefox Relay, позволяющего генерировать временные почтовые адреса для прохождения регистрации на сайтах или оформления подписок, чтобы не афишировать свой реальный адрес. В настоящее время проходит рецензирование изменение, реализующее похожую функциональность для номеров телефонов. Firefox Relay позволит генерировать временные телефонные номера для скрытия реального номера пользователя при прохождении регистрации или получения SMS-оповещений.

Звонки и SMS, поступающие на созданный виртуальный номер, автоматически будут перенаправляться на реальный номер пользователя, скрывая его от посторонних. При необходимости пользователь может деактивировать виртуальный номер и не получать больше вызовы и SMS через него. Как и в случае с почтовыми адресами, сервис также можно использовать для выявления источника утечки информации. Например, для разных регистраций можно привязать отдельные виртуальные номера, что в случае поступления SMS-рассылок или рекламных звонков позволит понять, кто именно является источником утечки.

Кроме того, можно отметить намерение интегрировать поддержку Firefox Relay в основной состав Firefox. Если ранее для генерации и подстановки адресов требовалась установка специального дополнения, то теперь браузер при подключении пользователя к учётной записи в Firefox Account будет автоматически предлагать замены в полях ввода с email. Включение Firefox Relay в состав Firefox запланировано на 27 сентября.

Добавление в Firefox Relay возможности подмены номеров телефона ожидается 11 октября, пока только для пользователей из США и Канады. Услуга будет платная, но стоимость её пока не определена. Базовый сервис для перенаправления 5 почтовых адресов бесплатный, а стоимость расширенной платной версии Firefox Relay Premium для перенаправления почты (неограниченное число адресов, вырезание трекеров, возможность использования своего домена) после 27 сентября составит $1.99 в месяц или $12 в год (до 27 сентября действовал промо-период с ценой $0.99 в месяц). Код Firefox Relay открыт под лицензией MPL-2.0 и может быть использован для создания аналогичного сервиса на своём оборудовании.

В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона


Источник: opennet.ru

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