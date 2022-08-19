В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях

В ночных сборках Firefox началось тестирования функции оптического распознавания текста, позволяющей извлекать текст из размещённых на web-странице изображений, и помещать распознанный текст в буфер обмена или озвучивать для людей с ослабленным зрением при помощи синтезатора речи. Распознавание выполняется при выборе пункта «Copy Text from Image» в контекстном меню, показываемом при клике правок кнопкой мыши на изображении.

Возможность пока включена только на платформе macOS и также скоро станет доступна в сборках для Windows. Реализация завязана на системные OCR API: VNRecognizeTextRequestRevision2 для macOS и Windows.Media.OCR для Windows. О планах по реализации возможности для Linux пока нет данных.



Источник: opennet.ru